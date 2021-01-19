В Германии могут ввести требование носить респиратор вместо маски
Власти ФРГ заявили о возможном введении требования носить в общественных местах респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо медицинских масок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.
В федеральной земле Бавария, как передает агенство, требование вступит в силу с 24 января. Носить респиратор будет необходимо в магазине и в транспорте, в том числе в поездах, автобусах и трамваях. Об этом также сообщает новостной канал Euronews на русском в своем аккаунте в Twitter.
Вид полицейских, патрулирующих улицы Мюнхена в одноразовых масках, остаётся в прошлом. С этого понедельника власти Баварии вводят обязательное ношение респираторов FFP2 в транспорте и магазинах. По оценкам специалистов, фильтрационная способность FFP2 ... https://t.co/8x72g4craQ— Euronews на русском (@euronewsru) January 18, 2021
Также о требовании носить подобные средства индивидуальной защиты заявил канцлер Автрии Себастьян Курц. Ранее он продлил в стране режим изоляции до 7 февраля.
Как отмечает Интерфакс, за время пандемии коронавируса власти ФРГ зарегистрировали 2 млн случаев заражения COVID-19, число летальных исходов составило 47,7 тысяч.
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