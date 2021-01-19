В Германии могут ввести требование носить респиратор вместо маски

Власти ФРГ заявили о возможном введении требования носить в общественных местах респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 вместо медицинских масок. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на европейские СМИ.

В федеральной земле Бавария, как передает агенство, требование вступит в силу с 24 января. Носить респиратор будет необходимо в магазине и в транспорте, в том числе в поездах, автобусах и трамваях. Об этом также сообщает новостной канал Euronews на русском в своем аккаунте в Twitter.