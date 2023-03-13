В Германии из-за забастовок отменили более 350 авиарейсов
В ряде немецких городов из-за забастовок в понедельник пришлось отменить более 350 рейсов, сообщает РИА Новости.
В Берлине было отменено свыше 200 вылетов, что затронуло больше 27 тысяч пассажиров. В Ганновере все рейсы отменены до вторника.
Гамбургскому аэропорту пришлось отменить все 123 регулярных вылета, сообщается об отмене 50 прилетающих рейсов.
В Бремене руководство воздушной гавани отменило 39 прибывающих и отбывающих рейсов.
Ранее французский телеканал BFM сообщил, что в стране из-за забастовки против пенсионной реформы отменят движение поездов.
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