В Германии из-за забастовок отменили более 350 авиарейсов

В ряде немецких городов из-за забастовок в понедельник пришлось отменить более 350 рейсов, сообщает РИА Новости.

В Берлине было отменено свыше 200 вылетов, что затронуло больше 27 тысяч пассажиров. В Ганновере все рейсы отменены до вторника.

Гамбургскому аэропорту пришлось отменить все 123 регулярных вылета, сообщается об отмене 50 прилетающих рейсов.

В Бремене руководство воздушной гавани отменило 39 прибывающих и отбывающих рейсов.

Ранее французский телеканал BFM сообщил, что в стране из-за забастовки против пенсионной реформы отменят движение поездов.

