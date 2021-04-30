В Германии исключили участие в гипотетической войне России и НАТО

По его словам, нет никаких шансов на то, что Берлин будет участвовать в военной акции против Москвы, даже если российские власти вторгнутся в Прибалтику. Мюнхау считает, что наивно полагать, что пятая статья устава Североатлантического альянса о коллективной безопасности мгновенно вступит в действие.

В то же время он считает, что точкой напряжения может стать «Сувалкский коридор», который находится на границе Польши с Литвой. По его мнению, там могли бы начаться боевые действия, так как данный участок мог бы соединить Белоруссию с Калининградской областью.

Российский сенатор Алексей Пушков рассказал о вероятных причинах нагнетания истерии западных стран о «военной угрозе», которая якобы исходит из Калининграда.

США и НАТО делают это для расширения своего присутствия в Восточной Европе. Он отметил, что игнорирование темы Калининграда поставит вопрос о целесообразности существования Североатлантического альянса.

