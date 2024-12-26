В Газе пять журналистов канала «Аль-Кудс» погибли из-за атаки Израиля
26 декабря 202409:59
Израиль атаковал автомобиль телеканала «Аль-Кудс» в центре сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе правительства Палестины.
Власти уточнили, что ЧП произошло в лагере Нусейрат.
«Пятеро журналистов погибли в результате удара Израиля по машине с оборудованием для прямых трансляций телеканала "Аль-Кудс"», — указано в сообщении.
Ранее власти сектора Газа заявили о гибели 32 человек в результате очередной израильской ракетной атаки, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Газе пять журналистов канала «Аль-Кудс» погибли из-за атаки Израиля
- «Фейк-перефейк»: Захарова опровергла данные о вылете нового посла РФ в США
- Семь человек из 38 тел погибших опознаны после крушения Embraer 190 в Казахстане
- ФСБ: Четырех россиян задержали за подготовку покушений на военных
- Центробанк отозвал лицензию у банка «Гарант-Инвест»
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Нижнем Тагиле
- В МИД предложили увеличить срок пребывания иностранцев по электронной визе
- Россия возобновила работу по открытию генконсульства в Ухане в КНР
- В Волгоградской области обломки БПЛА упали на территорию промпредприятия
- Володин представит Россию на инаугурации Мадуро
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru