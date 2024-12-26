В Газе пять журналистов канала «Аль-Кудс» погибли из-за атаки Израиля

Израиль атаковал автомобиль телеканала «Аль-Кудс» в центре сектора Газа. Об этом заявили в пресс-службе правительства Палестины.

Власти уточнили, что ЧП произошло в лагере Нусейрат.

«Пятеро журналистов погибли в результате удара Израиля по машине с оборудованием для прямых трансляций телеканала "Аль-Кудс"», — указано в сообщении.

Ранее власти сектора Газа заявили о гибели 32 человек в результате очередной израильской ракетной атаки, пишет 360.ru.

