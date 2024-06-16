В Гамбурге неизвестный напал на полицейских с топором

Полицейские в германском Гамбурге нейтрализовали мужчину, напавшего на них с топором. Об этом сообщила газета Bild.

СМИ: Неизвестный напал с ножом на критика ислама в Германии

Инцидент произошел рядом с улицей Репербан, которая является одной из главных достопримечательностей города. Мужчина вел себя агрессивно и бросился на полицейских с топором.

Правоохранители для начала применили перцовый баллончик, после чего открыли огонь. Нападавшего ранили. О его состоянии не сообщается. Информации о мотивах нарушителя нет.

В начале июня неизвестный напал с ножом на представителя правой партии «Альтернатива для Германии», политик получил ранения, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/polizeiberlin
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