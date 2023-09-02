Мятежники в Габоне пообещали сделать власть демократичнее
1 сентября 202323:59
Лидер мятежников в Габоне генерал Брис Олиги Нгема заявил, что после реорганизации институты власти станут демократичнее, сообщает агентство «Франс Пресс».
По словам генерала, роспуск институтов власти носит временный характер.
«Речь идет об их реорганизации, чтобы сделать их более демократичными и в большей степени соответствующими международным стандартам», - сказал военный.
В среду в Габоне произошел военный переворот. Президент республики Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru