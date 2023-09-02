Мятежники в Габоне пообещали сделать власть демократичнее

По словам генерала, роспуск институтов власти носит временный характер.

«Речь идет об их реорганизации, чтобы сделать их более демократичными и в большей степени соответствующими международным стандартам», - сказал военный.

В среду в Габоне произошел военный переворот. Президент республики Али Бонго Ондимба отправлен в отставку, передает «Радиоточка НСН».

