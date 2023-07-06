В ФРГ задержали семь иностранцев, планировавших устроить теракт
Правоохранительные органы Германии задержали в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия семь исламистов, планировавших теракт. Об этом сообщили в Генпрокуратуре ФРГ, передает ТАСС.
По данным ведомства, среди задержанных — пять граждан Таджикистана, гражданин Туркменистана и гражданин Киргизии. Подозреваемые прибыли в ФРГ с территории Украины весной прошлого года. Правоохранители выяснили, что задержанные поддерживали контакты с представителями террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
«В конце июня 2022 года они сформировали террористическую ячейку с целью проведения резонансных терактов... Подозреваемые уже подбирали цели в Германии, осматривали возможные места для совершения преступлений и пытались добыть оружие», — отметили в немецкой генпрокуратуре.
Как указали в ведомстве, у злоумышленников не было «конкретного плана» нападения. Ожидается, что в четверг подозреваемых поместят под арест.
Ранее во Франции задержали двух сторонников ИГ, подозреваемых в планировании нападения с применением холодного оружия, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru