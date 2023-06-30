Полиция задержала устроившего стрельбу в аэропорту Кишинева

Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева мужчина задержан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Молдавии.

СМИ: В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы

Сообщается, что при задержании бойцы «Молнии» ранили стрелка, медики оказывают ему медицинскую помощь.

В результате происшествия погибли по меньшей мере два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:СтрельбаПолицияМолдавия

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