В ФРГ сообщили о рекордном росте населения из-за украинских беженцев

Отмечается, что за прошлый год население Германии выросло на 1,3% и составило 84,4 миллиона человек. Из них 12,3 миллиона - иностранцы.

Наибольший вклад в рост населения страны внесли беженцы с Украины. Их прибыло 915 тысяч человек.

Доля иностранцев в структуре населения страны увеличилась до 14,6%. Значительную часть составляют турки и сирийцы.

Президент Польши Анджей Дуда сообщил о возросшем потоке украинских беженцев после разрушения Каховской гидроэлектростанции, передает «Радиоточка НСН».

