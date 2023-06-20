В ФРГ сообщили о рекордном росте населения из-за украинских беженцев
В 2022 году население Германии росло рекордными за последние 30 лет темпами, заявили в Федеральном статистическом ведомстве, пишет Bloomberg.
Отмечается, что за прошлый год население Германии выросло на 1,3% и составило 84,4 миллиона человек. Из них 12,3 миллиона - иностранцы.
Наибольший вклад в рост населения страны внесли беженцы с Украины. Их прибыло 915 тысяч человек.
Доля иностранцев в структуре населения страны увеличилась до 14,6%. Значительную часть составляют турки и сирийцы.
Президент Польши Анджей Дуда сообщил о возросшем потоке украинских беженцев после разрушения Каховской гидроэлектростанции, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru