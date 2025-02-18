Власти ФРГ должны отменить санкции и банковскую блокаду против России, в том числе возобновить переводы по системе SWIFT, сообщил РИА Новости член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшальк.

По его словам, для нормализации отношений между Берлином и Москвой также придется провести интенсивные переговоры с Россией, чтобы выяснить, как создать новую европейскую систему безопасности, которая также включала бы нейтралитет некоторых стран.

Ранее кандидат в канцлеры от АДГ Алис Вайдель заявила, что партия хочет установления очень хороших отношений с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

