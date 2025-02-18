В ФРГ призвали отменить санкции против России
Власти ФРГ должны отменить санкции и банковскую блокаду против России, в том числе возобновить переводы по системе SWIFT, сообщил РИА Новости член Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Кай Готтшальк.
По его словам, для нормализации отношений между Берлином и Москвой также придется провести интенсивные переговоры с Россией, чтобы выяснить, как создать новую европейскую систему безопасности, которая также включала бы нейтралитет некоторых стран.
Ранее кандидат в канцлеры от АДГ Алис Вайдель заявила, что партия хочет установления очень хороших отношений с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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