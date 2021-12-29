Павел Дуров стал наиболее разбогатевшим в 2021 году российским миллиардером

Создатель мессенджера Telegram и соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров возглавил рейтинг российских миллиардеров, больше всех разбогатевших по итогам 2021 года. Об этом пишет Forbes.

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По данным издания, состояние предпринимателя выросло на $13,81 млрд и достигло $17,24 млрд. На увеличение капиталов Дурова повлиял рост числа новых пользователей Telegram, который произошел на фоне сбоев в работе сервисов Facebook, пишет РИА ФАН.

На втором месте рейтинга самых разбогатевших россиян расположилась основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, заработавшая за год $11,92 млрд. Объемы оборотов маркетплейса стали почти вдвое больше, а состояние бизнесвумен увеличилось до $13,02 млрд, отмечает телеканал «360».

Третье место в списке наиболее разбогатевших миллиардеров занял основной акционер производителя азотных, фосфорных и калийных удобрений «Еврохим» и энергетического предприятия СУЭК Андрей Мельниченко. За уходящий год предприниматель нарастил состояние на $10,60 млрд.

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Фото: instagram.com/durov
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