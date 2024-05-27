В ФРГ бывшего капитана бундесвера осудили за шпионаж в пользу РФ

Бывшего капитана вооруженных сил Германии отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России. Как пишет Süddeutsche Zeitung, соответствующее решение принял суд немецкого Дюссельдорфа.

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Отмечается, что 54-летний мужчина был признан виновным в том, что действовал в качестве агента секретной службы. При этом бывший военнослужащий частично признал вину, указав, что находился в плохом психическом состоянии из-за страха перед ядерной эскалацией.

В итоге суд приговорил бывшего капитана бундесвера к трём с половиной годам лишения свободы.

Ранее Окружной суд польского Гданьска отправил на 2,5 года в тюрьму гражданина России, которого обвинили в шпионаже в пользу российской разведки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияШпионажВоеннослужащиеГермания

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