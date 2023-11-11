В Финляндию больше не пускают россиян на велосипедах
В Финляндию теперь нельзя въехать на велосипедах, пишет издание «Фонтанка».
По информации СМИ, въезд на велосипедах в страну через пункты пропуск Нуйамаа, Иматра и Ваалимаа закрыли 9 ноября. Пограничники объясняют свои действия запретом въезда через соответствующие автомобильные пункты пропуска, однако на официальном сайте финской погранслужбы новой информации нет.
Обратившись к документам на сайте законодательства ЕС, можно убедиться, что велосипеды, как и автомобили, находятся в черном списке транспортных средств для въезда в Финляндию, хотя раньше их и пускали. Автомобилям с российскими номерам же въезд в Финляндию был закрыт еще в сентябре, напоминает «Радиоточка НСН».
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