В Финляндии заявили о вступлении в НАТО под давлением пропаганды
Вопрос вступления Финляндии НАТО решался под давлением политиков и пропаганды, приводит РИА Новости слова политолога, доцента Хельсинкского университета Йохана Бекмана.
Эксперт обратил внимание, что власти страны не стали выносить вопрос о членстве в НАТО на референдум. Политолог объяснил это тем, что большинство финнов были против присоединения к альянсу.
По словам эксперта, перед вступлением в блок в стране прошла масштабная пропагандистская кампания, которая к настоящему моменту практически сошла на нет.
Бекман подчеркнул, что в финском обществе знают об отсутствии угроз со стороны России. Он отметил, что на границе между двумя странами спокойно.
Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru