В Финляндии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай оспы обезьян зарегистрировали в Финляндии. Об этом сообщают медокруга столичного региона HUS.

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Ранее представители госпиталя при Хельсинкском университете заявили о первом потенциальном случае заражения обезьяньей оспой, напоминает РИА ФАН.

«В HUS подтвержден первый в Финляндии случай оспы обезьян. Больной выздоравливает. Мы сообщили о подозрении в среду», — цитирует сообщение РИА Новости.

Заболевание диагностировали у побывавшего в Европе мужчины.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 130 случаев заражения оспой обезьян, больше всего заболевших в Испании, Португалии, Великобритании, пишет Свободная пресса.

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ТЕГИ:БолезньФинляндия
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