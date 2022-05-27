В Финляндии зарегистрировали первый случай заражения оспой обезьян
Первый случай оспы обезьян зарегистрировали в Финляндии. Об этом сообщают медокруга столичного региона HUS.
Ранее представители госпиталя при Хельсинкском университете заявили о первом потенциальном случае заражения обезьяньей оспой, напоминает РИА ФАН.
«В HUS подтвержден первый в Финляндии случай оспы обезьян. Больной выздоравливает. Мы сообщили о подозрении в среду», — цитирует сообщение РИА Новости.
Заболевание диагностировали у побывавшего в Европе мужчины.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали 130 случаев заражения оспой обезьян, больше всего заболевших в Испании, Португалии, Великобритании, пишет Свободная пресса.
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Выздоровели
17,7 млн+6 455 / сут.
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