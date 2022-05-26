Инфекционист рассказал, как Россия приготовилась к оспе обезьян

В России принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз оспы обезьян в страну, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора Николая Малышева.

Обезьянья оспа: будет ли новая пандемия?

По его словам, на границах работают санитарно-контрольные пункты, где учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения оспой. Отмечается, что в настоящее время у России нет прямых рейсов в эти страны, а значит, прямые контакты исключены.

Медик отметил, что сегодня дополнительная защита от вируса россиянам не требуется, но определенную настороженность проявлять нужно.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.

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