Инфекционист рассказал, как Россия приготовилась к оспе обезьян
В России принимаются все необходимые меры, чтобы предотвратить завоз оспы обезьян в страну, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача-инфекциониста, доктора медицинских наук, профессора Николая Малышева.
По его словам, на границах работают санитарно-контрольные пункты, где учитывают людей, прибывающих из стран, в которых были случаи заражения оспой. Отмечается, что в настоящее время у России нет прямых рейсов в эти страны, а значит, прямые контакты исключены.
Медик отметил, что сегодня дополнительная защита от вируса россиянам не требуется, но определенную настороженность проявлять нужно.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в пресс-центре НСН назвал основные симптомы, которые помогут распознать оспу обезьян.
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