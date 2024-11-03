В Финляндии закрылся единственный музей Ленина вне РФ

Этот музей известен тем, что именно в этом месте в 1905 году впервые встретились Владимир Ленин и Иосиф Сталин.

Экспозиция в здании открылась там 20 января 1946 года в годовщину смерти лидера большевиков благодаря обществу «Финляндия — СССР».

Ранее в Новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве открылась выставка, посвященная 155-летию Товарищества передвижных художественных выставок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

