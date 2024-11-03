В Финляндии закрылся единственный музей Ленина вне РФ
В Финляндии закрылся единственный постоянно действующий за пределами России музей Ленина. Соответствующее объявление появилось на сайте музея.
Этот музей известен тем, что именно в этом месте в 1905 году впервые встретились Владимир Ленин и Иосиф Сталин.
Экспозиция в здании открылась там 20 января 1946 года в годовщину смерти лидера большевиков благодаря обществу «Финляндия — СССР».
Ранее в Новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве открылась выставка, посвященная 155-летию Товарищества передвижных художественных выставок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru