В Финляндии закрылся единственный музей Ленина вне РФ

В Финляндии закрылся единственный постоянно действующий за пределами России музей Ленина. Соответствующее объявление появилось на сайте музея.

МИД РФ: Послу Финляндии заявили протест из-за ареста недвижимости России

Этот музей известен тем, что именно в этом месте в 1905 году впервые встретились Владимир Ленин и Иосиф Сталин.

Экспозиция в здании открылась там 20 января 1946 года в годовщину смерти лидера большевиков благодаря обществу «Финляндия — СССР».

Ранее в Новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашёвской набережной в Москве открылась выставка, посвященная 155-летию Товарищества передвижных художественных выставок, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЛенинМузейПолитикаФинляндия

Горячие новости

Все новости

партнеры