В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма
Власти Финляндии хотят ввести штраф или тюремное заключение до трех месяцев за отказ от вакцинации, сообщает РИА Новости.
Законопроект с такими предложениями внесен в парламент страны Минздравом.
В частности, законопроект предусматривает возможность введения обязательного медосмотра в аэропорту, при отказе в его прохождении к человеку могут применить эти санкции.
Закон планируют принять и утвердить у президента страны уже в эту пятницу, он вступит в силу с понедельника, 22 февраля.
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