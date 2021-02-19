В Финляндии за отказ тестирования на COVID-19 будет грозить тюрьма

Власти Финляндии хотят ввести штраф или тюремное заключение до трех месяцев за отказ от вакцинации, сообщает РИА Новости.

Законопроект с такими предложениями внесен в парламент страны Минздравом.

В частности, законопроект предусматривает возможность введения обязательного медосмотра в аэропорту, при отказе в его прохождении к человеку могут применить эти санкции.

Закон планируют принять и утвердить у президента страны уже в эту пятницу, он вступит в силу с понедельника, 22 февраля.

