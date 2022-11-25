В Финляндии водителя оштрафовали за использование зимой шипованных шин

В Финляндии впервые в истории водителя оштрафовали за использование шипованной резины зимой, сообщает РИА Новости.

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Руководитель службы дорожного движения полиции Хельсинки Деннис Пастерштейн рассказал, что в финской столице стартовал эксперимент, в рамках которого было решено запретить шипованную резину на ряде улиц, в том числе зимой.

«Вчера был наложен первый в Финляндии дорожный штраф за несоблюдение запрета на использование шипованных шин», - написал он в соцсетях.

Пастерштейн добавил, что цель эксперимента - изучить влияние шипованных шин на чистоту воздуха и шум.

Ранее главный редактор портала «Автоброкер клуб» Виталий Архиреев заявил, что при покупке зимней резины следует выбирать новые шипованные шины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:АвтовладельцыШтрафФинляндия
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