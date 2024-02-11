В Финляндии стартовал второй тур выборов президента

В ходе второго тура президентских выборов в Финляндии изберут 13-й по счету главу государства. Главными кандидатами на пост по результатам первого тура стали экс-спикер кабмина Александер Стубб и депутат парламента, бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто.

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В Финляндии около 46% избирателей проголосовали досрочно. Это рекордный показатель явки.

Всего в стране около 4,55 млн человек, общее количество населения - 5,56 млн жителей.

Избирательные участки начнут работать в 09:00 (10:00 мск) и закроются в 20:00 (21:00 мск).

Результаты выборов станут известны к концу дня. Инаугурация президента Финляндии, которого граждане избирают на шесть следующих лет, планируется 1 марта.



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ФОТО: AP / ТАСС
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