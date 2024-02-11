В Финляндии стартовал второй тур выборов президента
В ходе второго тура президентских выборов в Финляндии изберут 13-й по счету главу государства. Главными кандидатами на пост по результатам первого тура стали экс-спикер кабмина Александер Стубб и депутат парламента, бывший министр иностранных дел Пекка Хаависто.
В Финляндии около 46% избирателей проголосовали досрочно. Это рекордный показатель явки.
Всего в стране около 4,55 млн человек, общее количество населения - 5,56 млн жителей.
Избирательные участки начнут работать в 09:00 (10:00 мск) и закроются в 20:00 (21:00 мск).
Результаты выборов станут известны к концу дня. Инаугурация президента Финляндии, которого граждане избирают на шесть следующих лет, планируется 1 марта.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Финляндии стартовал второй тур выборов президента
- В Элисте после нового взрыва есть пострадавшие
- Орбан заявил, что ЕС недостаточно силен, чтобы РФ воспринимала его всерьез
- ВЦИОМ: за Путина готовы проголосовать 75% граждан
- Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о предстоящем ледяном дожде
- В Венгрии заявили, что Евросоюз открыто угрожал из-за отказа спонсировать Украину
- В Сенате США назвали новый проект помощи Киеву оскорблением американцев
- Зеленский назначил новых заместителей главкома ВСУ Сырского
- Американский сенатор проговорил четыре часа, выступая против помощи Украине
- В Госдуме РФ назвали чушью реакцию Шольца на интервью Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru