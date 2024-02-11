В Финляндии стартовал второй тур выборов президента

В Финляндии около 46% избирателей проголосовали досрочно. Это рекордный показатель явки.

Всего в стране около 4,55 млн человек, общее количество населения - 5,56 млн жителей.

Избирательные участки начнут работать в 09:00 (10:00 мск) и закроются в 20:00 (21:00 мск).

Результаты выборов станут известны к концу дня. Инаугурация президента Финляндии, которого граждане избирают на шесть следующих лет, планируется 1 марта.





