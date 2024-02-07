Президент Финляндии предупредил о сложной весне на границе с РФ

Финляндия готовится к сложной весне на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Саули Ниинисте.

«Россия использует людей как инструмент в своих попытках ослабить пограничную безопасность Финляндии», - заявил он, выступая на весенней сессии парламента страны.