Президент Финляндии предупредил о сложной весне на границе с РФ

Финляндия готовится к сложной весне на границе с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента страны Саули Ниинисте.

«Россия использует людей как инструмент в своих попытках ослабить пограничную безопасность Финляндии», - заявил он, выступая на весенней сессии парламента страны.

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По его словам, перед властями Финляндии стоит сложная задача – прибегнуть к помощи закона и защитить их. Ниинисте также добавил, что при разработке Женевской конвенции 1951 года о предоставлении убежища не могли представить, что в будущем людей будут использовать в качестве Троянского коня.

Ранее сообщалось, что в Финляндии намерены продлить закрытие границы с Россией. О своем решении Хельсинки могут объявить 8 февраля, после заседания кабинета министров страны «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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