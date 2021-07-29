В Финляндии с 31 июля ограничат продажу алкоголя

Власти Финляндии, из-за роста числа случаев заражения коронавирусом, ужесточают ограничения, сообщает пресс-служба министерства социальных дел и здравоохранения страны.

В сообщении говорится, что предприятия общепита смогут работать с 05:00 до 01:00, при этом количество посетителей внутри помещений будет ограничено. Кроме того, в полночь будет прекращаться продажа алкогольных напитков.

В министерстве уточнили, что ограничения касаются регионов, которые "находятся в фазе ускорения пандемии", а именно Кайнуу, Канта-Хяме, Кески-Суоми, Северная Карелия, Северное Саво и Сатакунта. Такие же ковидные запреты уже действуют в регионах Кюменлааксо, Пирканмаа, Пайят-Хяме, Варсинайс-Суоми и Уусимаа.

Ранее представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен заявил, что в Финляндии началась четвёртая волна COVID-19, сообщает RT.

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ТЕГИ:КоронавирусАлкогольФинляндия
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