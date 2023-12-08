В Финляндии решили освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину
Верховный суд Финляндии постановил освободить 36-летнего гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского), задержанного в августе по запросу Киева. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.
Суд принял решение не экстрадировать подсудимого на Украину. Инстанция указала, что оснований для содержания Тордена под стражей больше нет.
Погранслужба Финляндии в конце августа задержала Тордена по подозрению в нарушении норм миграционного законодательства. Украина требовала экстрадиции россиянина в связи с уголовным делом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Киеве указали, что мужчина якобы участвовал в конфликте в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. Задержанный планировал просить у финских властей убежища.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru