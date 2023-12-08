В Финляндии решили освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину

Суд принял решение не экстрадировать подсудимого на Украину. Инстанция указала, что оснований для содержания Тордена под стражей больше нет.

Погранслужба Финляндии в конце августа задержала Тордена по подозрению в нарушении норм миграционного законодательства. Украина требовала экстрадиции россиянина в связи с уголовным делом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Киеве указали, что мужчина якобы участвовал в конфликте в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. Задержанный планировал просить у финских властей убежища.

