В Финляндии решили освободить россиянина Тордена и не высылать его на Украину

Верховный суд Финляндии постановил освободить 36-летнего гражданина РФ Воислава Тордена (Яна Петровского), задержанного в августе по запросу Киева. Об этом пишет газета Helsingin Sanomat.

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Суд принял решение не экстрадировать подсудимого на Украину. Инстанция указала, что оснований для содержания Тордена под стражей больше нет.

Погранслужба Финляндии в конце августа задержала Тордена по подозрению в нарушении норм миграционного законодательства. Украина требовала экстрадиции россиянина в связи с уголовным делом, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В Киеве указали, что мужчина якобы участвовал в конфликте в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик в 2014-2015 годах. Задержанный планировал просить у финских властей убежища.

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