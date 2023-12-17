В Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с РФ

В акции участвовали около 60 человек. В основном это россияне, живущие в Финляндии и имеющие двойное гражданство.

Одна из участниц обвинила в сложившейся ситуации власти Финляндии. Она отметила, что мигранты и раньше прибывали в страну, но правительство не закрывало границу.

В ноябре Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с РФ. 14 декабря возобновили работу погранпереходы «Ваалимаа» и «Ниирала», но в тот же день власти страны приняли решение вновь закрыть их, напоминает «Радиоточка НСН».

