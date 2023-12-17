В Финляндии прошла акция протеста против закрытия границы с РФ
В финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против закрытия пограничных переходов с Россией, передает телекомпания Yle.
В акции участвовали около 60 человек. В основном это россияне, живущие в Финляндии и имеющие двойное гражданство.
Одна из участниц обвинила в сложившейся ситуации власти Финляндии. Она отметила, что мигранты и раньше прибывали в страну, но правительство не закрывало границу.
В ноябре Финляндия закрыла все пункты пропуска на границе с РФ. 14 декабря возобновили работу погранпереходы «Ваалимаа» и «Ниирала», но в тот же день власти страны приняли решение вновь закрыть их, напоминает «Радиоточка НСН».
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