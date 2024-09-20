На арену Helsinki Halli Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга проникли воры

На принадлежащий российским предпринимателям Геннадию Тимченко и Роману Ротенберг спортивно-концертный комплекс Helsinki Halliв Хельсинки проникли воры, пишет Helsingin Sanomat (HS).

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В ночь со среды на четверг взломщики пробрались на крышу, а затем в главный зал арены. Информацию подтвердил член правления Helsinki Halli Oy Кай Паананен.

Как передает HS, в прошлый понедельник, 9 сентября, арену обесточили за неуплату счетов за электричество. Здание питается от дизельного генератора, но мощности не хватает на обеспечение всех потребностей в энергии. В итоге некоторые замки, работающие от электричества, не функционируют.

«Воры, видимо, воспользовались этим неудачным стечением обстоятельств из-за отключения электроэнергии», — предположил источник издания.

Пока не установлено, было ли что-то украдено, полиция ведет расследование.

Ранее появилась информация, что Финляндия выделила 200 тысяч евро на конфискацию арены Helsinki Hall., напоминает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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