На арену Helsinki Halli Геннадия Тимченко и Бориса Ротенберга проникли воры

В ночь со среды на четверг взломщики пробрались на крышу, а затем в главный зал арены. Информацию подтвердил член правления Helsinki Halli Oy Кай Паананен.



Как передает HS, в прошлый понедельник, 9 сентября, арену обесточили за неуплату счетов за электричество. Здание питается от дизельного генератора, но мощности не хватает на обеспечение всех потребностей в энергии. В итоге некоторые замки, работающие от электричества, не функционируют.



«Воры, видимо, воспользовались этим неудачным стечением обстоятельств из-за отключения электроэнергии», — предположил источник издания.



Пока не установлено, было ли что-то украдено, полиция ведет расследование.

Ранее появилась информация, что Финляндия выделила 200 тысяч евро на конфискацию арены Helsinki Hall., напоминает RT.

