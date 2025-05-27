В Финляндии продали русскую крепость за €1

В Финляндии продали русскую крепость Кюменегород конца XVIII века, сообщает Yle.

Ее оценили в €1. После реконструкции территорию крепости будут использовать в культурно-досуговых целях. Крепость долгое время оставалась закрытой. Сделка заключена с государственной компанией Senate Properties. Содержание обходилось в €200 тыс. в год. Согласно оценке министерства финансов Финляндии, на реконструкцию территории потребуется потратить около €18 млн.

Крепость Кюменегород построена в 1791–1795 годах для защиты границы Российской империи со Швецией.

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