В Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с Россией из-за Украины

Эксперт указывает, что западная стратегия — снабжение Киева оружием — провалилась и продемонстрировала, что не может «гарантировать победу» Украине. Ялонен считает, что украинская армия истощена, при этом российские вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи, пишет Газета.ру.

«Рано или поздно странам ЕС или НАТО придется рассмотреть возможность прямого вмешательства», — подчеркнул историк.

Кроме того, Ялонен напомнил о наличии у России тактического ядерного оружия, которое пугает эксперта, отмечает телеканал «360».

