В Финляндии предложили Западу вступить в военный конфликт с Россией из-за Украины

Западу следует рассмотреть возможность прямого вмешательства в ситуацию на Украине, считает финский военный историк Юсси Ялонен. Об этом пишет Verkkouutiset.

СМИ: На Западе недооценили стремление РФ к победе на Украине

Эксперт указывает, что западная стратегия — снабжение Киева оружием — провалилась и продемонстрировала, что не может «гарантировать победу» Украине. Ялонен считает, что украинская армия истощена, при этом российские вооруженные силы продолжают выполнять поставленные задачи, пишет Газета.ру.

«Рано или поздно странам ЕС или НАТО придется рассмотреть возможность прямого вмешательства», — подчеркнул историк.

Кроме того, Ялонен напомнил о наличии у России тактического ядерного оружия, которое пугает эксперта, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры