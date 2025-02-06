В Финляндии предложили ограничить сделки с недвижимостью для россиян

Как уточнили в ведомстве, Россия представляет постоянную угрозу безопасности в Европе, недвижимость же может использоваться с целью оказания враждебного влияния. Новый законопроект призван оградить Финляндию от всевозможных рисков и защитить жителей страны.

При этом запрет не будет распространяться на лиц, которые имеют постоянный вид на жительство в Финляндии.

Пограничные переходы на финско-российской границе были закрыты в ноябре 2023 года. Власти Финляндии объяснили эти шаги потоком беженцев из других стран.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что граница будет закрытой в ближайшей перспективе в связи с угрозами, которых опасается финская сторона, напоминает «Радиоточка НСН».

