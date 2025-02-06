В Финляндии предложили ограничить сделки с недвижимостью для россиян
В парламент Финляндии внесли законопроект, ограничивающий покупку недвижимости в стране для граждан России. Об этом сообщает министерство обороны республики.
Как уточнили в ведомстве, Россия представляет постоянную угрозу безопасности в Европе, недвижимость же может использоваться с целью оказания враждебного влияния. Новый законопроект призван оградить Финляндию от всевозможных рисков и защитить жителей страны.
При этом запрет не будет распространяться на лиц, которые имеют постоянный вид на жительство в Финляндии.
Пограничные переходы на финско-российской границе были закрыты в ноябре 2023 года. Власти Финляндии объяснили эти шаги потоком беженцев из других стран.
Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что граница будет закрытой в ближайшей перспективе в связи с угрозами, которых опасается финская сторона, напоминает «Радиоточка НСН».
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