Школьника с гражданством России сочли угрозой безопасности для АЭС в Финляндии
Финского школьника, имеющего также российское гражданство, не пустили на экскурсию на АЭС «Олкилуото». Руководство атомной электростанции объяснило своего решение тем, что считай угрозой для безопасности граждан Белоруссии и России. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.
В своем письме ребенок отметил, что родился в России, поэтому ему не разрешили посетить АЭС. «Это жесткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую, к сожалению, невозможно», — подчеркнул школьник.
Мать ребенка назвала решение руководства АЭС проявлением расизма. В полиции отметили, что инструкций по ограничению посещения объектов лицами с двойным гражданством не выдавалось.
В свою очередь эксперт Матти Ютила из Офиса омбудсмена по вопросам равноправия заявила, что семья может обжаловать руководство АЭС
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что граница Финляндии и России останется закрытой в ближайшей перспективе в связи с угрозами, которых опасается финская сторона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru