Школьника с гражданством России сочли угрозой безопасности для АЭС в Финляндии

В своем письме ребенок отметил, что родился в России, поэтому ему не разрешили посетить АЭС. «Это жесткая линия корпоративной безопасности, повлиять на которую, к сожалению, невозможно», — подчеркнул школьник.

Мать ребенка назвала решение руководства АЭС проявлением расизма. В полиции отметили, что инструкций по ограничению посещения объектов лицами с двойным гражданством не выдавалось.

В свою очередь эксперт Матти Ютила из Офиса омбудсмена по вопросам равноправия заявила, что семья может обжаловать руководство АЭС

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что граница Финляндии и России останется закрытой в ближайшей перспективе в связи с угрозами, которых опасается финская сторона.

