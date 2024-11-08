Россия «депортировала» в Финляндию собак, самостоятельно перешедших границу
Российские пограничники вернули в Финляндию двух собак, которые самостоятельно пересекли границу. Об этом сообщает финская пограничная служба.
В ведомстве указали, что инцидент произошёл в октябре. Две охотничьих собаки без хозяев персекли финско-российскую границу.
Одну из них обнаружили в Печенегском районе. На её ошейнике был обнаружен GPS-трекер финского производства, поэтому её вернули на родину.
«Напоминаем охотникам, что следует избегать содержания собак на свободе вблизи национальной границы», - отметили финские пограничники.
Ранее в финских СМИ появилась информация, что власти скандинавской страны могут в качестве эксперимента открыть КПП на границе с Россией зимой, сообщает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Звезда фильма «Один дома» сыграет во втором сезоне сериала «Fallout»
- Кулеба заявил, что конфликт с Россией был неизбежен
- Средства ПВО России сбили украинский беспилотник в Белгородской области
- Российские военные спасли троих мирных жителей Курской области
- Лягушки Чернобыля научились противостоять радиации
- Больше половины жителей ФРГ поддержали уход Шольца
- Россия «депортировала» в Финляндию собак, самостоятельно перешедших границу
- Приостановлен сертификат эксплуатанта крупнейшей грузовой авиакомпании РФ
- Фон дер Ляйен призвала заменить российский газ в Евросоюзе на американский
- Опрос: Россияне планируют посетить на новогодних каникулах Санкт-Петербург и Ленобласть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru