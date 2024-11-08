Россия «депортировала» в Финляндию собак, самостоятельно перешедших границу

В ведомстве указали, что инцидент произошёл в октябре. Две охотничьих собаки без хозяев персекли финско-российскую границу.

Одну из них обнаружили в Печенегском районе. На её ошейнике был обнаружен GPS-трекер финского производства, поэтому её вернули на родину.

«Напоминаем охотникам, что следует избегать содержания собак на свободе вблизи национальной границы», - отметили финские пограничники.

Ранее в финских СМИ появилась информация, что власти скандинавской страны могут в качестве эксперимента открыть КПП на границе с Россией зимой, сообщает RT.