В Финляндии допустили экспроприацию купленного россиянами имущества
Власти Финляндии могут при необходимости экспроприировать имущество россиян. Об этом заявил министр обороны страны Антти Кайкконен в интервью газете Aamulehti.
Предположительно, меры затронут объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства», пишет Газета.ру. Кайкконен подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо установить риск и представить основания, сообщает телеканал «360».
При этом министр не стал уточнять, рассматриваются ли эти меры в настоящее время.
«Я не буду это комментировать, но могу констатировать, что право преимущественной покупки использовалось несколько раз», — добавил Кайкконен.
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