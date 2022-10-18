В Финляндии допустили экспроприацию купленного россиянами имущества

Предположительно, меры затронут объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства», пишет Газета.ру. Кайкконен подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо установить риск и представить основания, сообщает телеканал «360».

При этом министр не стал уточнять, рассматриваются ли эти меры в настоящее время.

«Я не буду это комментировать, но могу констатировать, что право преимущественной покупки использовалось несколько раз», — добавил Кайкконен.

