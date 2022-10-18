В Финляндии допустили экспроприацию купленного россиянами имущества

Власти Финляндии могут при необходимости экспроприировать имущество россиян. Об этом заявил министр обороны страны Антти Кайкконен в интервью газете Aamulehti.

СМИ: власти Финляндия конфисковали имущество россиян на 189 миллионов евро.

Предположительно, меры затронут объекты, которые находятся на территории, «важной для безопасности государства», пишет Газета.ру. Кайкконен подчеркнул, что для принятия такого решения необходимо установить риск и представить основания, сообщает телеканал «360».

При этом министр не стал уточнять, рассматриваются ли эти меры в настоящее время.

«Я не буду это комментировать, но могу констатировать, что право преимущественной покупки использовалось несколько раз», — добавил Кайкконен.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмуществоРоссиянеФинляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры