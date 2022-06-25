В Филиппинском море нашли самый глубоко затонувший корабль в мире

Он рассказал, что совместно со специалистом по эхолокации Жереми Моризе направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам американского корабля Samuel B. Roberts (DE 413), и обнаружил, что он находится на глубине 6 тысяч 895 метров Филиппинского моря.

Найденный эсминец ВМС США затонул в октябре 1944 года во время сражения в заливе Лейте у острова Самар. Это сражение называют самой масштабной морской битвой времен Второй мировой войны.