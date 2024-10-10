В Филадельфии задержан «российский иммигрант» за хранение взрывчатки

Власти Филадельфии предъявили обвинения «российскому иммигранту», 28-летнему Евгению Садрисламову в хранении оружия массового поражения после того, как в его доме обнаружили более 27 кг самодельной взрывчатки, сообщает телеканал Fox 29.

Мужчину заключили под стражу, он встретит свой день рождения за решеткой. По информации местной прокуратуры, взрывчатка была найдена в ходе расследования после вызова пожарных, которые прибыли к дому Садрисламова из-за сообщений о дыме.

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В его подвале и гараже обнаружили химические вещества и инструкции по созданию взрывных устройств. Заместитель комиссара полиции Джеймс Келли сообщил, что в импровизированной лаборатории было достаточно взрывчатки, чтобы разрушить целый квартал.

В 2020 году Садрисламов уже привлекался к ответственности за хранение фейерверков и находился на испытательном сроке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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