В Филадельфии задержан «российский иммигрант» за хранение взрывчатки

Власти Филадельфии предъявили обвинения «российскому иммигранту», 28-летнему Евгению Садрисламову в хранении оружия массового поражения после того, как в его доме обнаружили более 27 кг самодельной взрывчатки, сообщает телеканал Fox 29.

Мужчину заключили под стражу, он встретит свой день рождения за решеткой. По информации местной прокуратуры, взрывчатка была найдена в ходе расследования после вызова пожарных, которые прибыли к дому Садрисламова из-за сообщений о дыме.