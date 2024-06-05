В ФБР предупредили США о возможной угрозе атаки, подобной теракту в «Крокусе»
США может грозить атака, подобная теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, на фоне событий на Ближнем Востоке. Об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей, передает ТАСС.
Как отметил Рей, спецслужба ранее предотвратила множество терактов по всей стране. «Повышенный риск насилия» фиксировали в США еще до обострения конфликта в секторе Газа. Директор ФБР подчеркнул, что с тех пор ряд иностранных террористических организаций призывали к атакам против американцев и союзников Вашингтона, пишет Ura.ru.
«При учете этих призывов наше главное беспокойство заключалось в том, что отдельные лица или небольшие группы "вдохновятся" событиями на Ближнем Востоке, чтобы совершить атаки здесь. Но теперь... все большую тревогу вызывает возможная скоординированная атака [в США], похожая на атаку... в российском концертном зале в марте», — заявил глава ФБР.
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