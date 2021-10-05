В Facebook принесли извинения пользователям за сбои
5 октября 202100:15
Технический директор Facebook Майк Шрепфер принес извинения пользователям социальной сети за сбои в работе, он опубликовал сообщение в Twitter.
«Искренние извинения всем, кого затронули сбои в работе служб Facebook», - цитирует РИА Новости Шрепфера.
Глобальный сбой произошел в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram, Twitter и мессенджера Whatsapp. Социальные платформы недоступны уже более 5 часов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru