В Facebook принесли извинения пользователям за сбои

Технический директор Facebook Майк Шрепфер принес извинения пользователям социальной сети за сбои в работе, он опубликовал сообщение в Twitter.

«Искренние извинения всем, кого затронули сбои в работе служб Facebook», - цитирует РИА Новости Шрепфера.

Глобальный сбой произошел в работе социальных сетей, принадлежащих корпорации Facebook, в том числе Instagram, Twitter и мессенджера Whatsapp. Социальные платформы недоступны уже более 5 часов.

