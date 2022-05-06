В Евросоюзе зафиксировали рекордный рост доступности наркотиков

В Евросоюзе зафиксирован рекордный рост доступности наркотиков – кокаина и метамфетамина. Об этом сообщили в совместном отчете Европейского центра по мониторингу наркотиков и наркозависимости и Европейского полицейского агентства, передает ТАСС.

По словам директора центра, подобный рост связан с усилением кооперации между европейскими и международными преступными группировками.