В Евросоюзе зафиксировали рекордный рост доступности наркотиков
В Евросоюзе зафиксирован рекордный рост доступности наркотиков – кокаина и метамфетамина. Об этом сообщили в совместном отчете Европейского центра по мониторингу наркотиков и наркозависимости и Европейского полицейского агентства, передает ТАСС.
По словам директора центра, подобный рост связан с усилением кооперации между европейскими и международными преступными группировками.
Отмечается также, что Европа используется международной оргпреступностью как «глобальный транзитный пункт» для наркоторговли, что влияет на доступность наркотических средств внутри региона.
Авторы исследования предлагают увеличить инвестиции с целью укрепления мер безопасности на границах.
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