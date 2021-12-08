Австралия объявила дипломатический бойкот зимней Олимпиаде в Пекине

«Официальные лица правительства Австралии не поедут в Китай на эти Игры. Тем не менее австралийские спортсмены поедут», — цитирует премьера RT.

Посольство КНР в Австралии заявило, что решение правительства о дипломатическом бойкоте Олимпиады противоречит заявлениям Канберры о желании нормализовать отношения с Китаем. Кроме того, в дипмиссии отметили, что австралийская сторона несет ответственность за ухудшение отношений между государствами, и бойкот не поможет исправить ситуацию.

Ранее о бойкоте зимней Олимпиады объявил Белый дом, напоминает РИА ФАН. Американские политики не будут посещать Игры в Китае, при этом спортсмены из США могут принять в них участие.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 21 февраля 2022 года.

