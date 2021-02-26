В Еврокомиссии раскрыли подробности введения сертификатов COVID-19

Теперь странам необходимо реализовать договоренности в своих системах здравоохранения и в пограничном контроле. ЕК может помочь с координацией и выработкой стандартов по документам, подтверждающих пройденную вакцинацию.

Как сообщалось, главы государств и правительств стран ЕС были едины во мнении, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации.

