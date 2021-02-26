В Еврокомиссии раскрыли подробности введения сертификатов COVID-19
На выработку стандартов введения сертификатов вакцинации потребуется не менее трех месяцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
По ее словам, решение о том, как потенциально можно применять такой сертификат о вакцинации, должно решаться на уровне каждой страны. Ляйен отметила, что государства — члены ЕС при поддержке Еврокомиссии договорились о том, какой набор данных нужно включить в сертификаты о вакцинации для применения в медицинских целях.
Теперь странам необходимо реализовать договоренности в своих системах здравоохранения и в пограничном контроле. ЕК может помочь с координацией и выработкой стандартов по документам, подтверждающих пройденную вакцинацию.
Как сообщалось, главы государств и правительств стран ЕС были едины во мнении, что в будущем необходимо ввести электронные сертификаты вакцинации.
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