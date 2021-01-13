В Еврокомиссии осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
Заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что способность корпораций, владеющих социальными сетями, на основании неясных критериев "заставить замолчать" президента США может угрожать свободе слова, сообщает РИА Новости.
Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Также и YouTube заявил о блокировке его аккаунта на неделю, сообщает телеканал «360».
Митинг в поддержку Трампа 6 февраля в Вашингтоне перерос в беспорядки и закончился штурмом здания конгресса США. Тогда погибли пять человек, в том числе полицейский. Дональд Трамп сначала одобрил действия погромщиков, однако затем опубликовал видеозапись с осуждением насилия.
Члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США завтра намерены запустить процедуру отстранения Трампа от власти. Вопрос будет поставлен на голосование, если вице-президент Майк Пенс не воспользуется 25-й поправкой Конституции и не объявит главу Белого дома недееспособным.
Ранее группа законодателей-демократов внесла в нижнюю палату резолюцию об импичменте Трампу на основе обвинения в «подстрекательстве к мятежу». Запуск процедуры импичмента позволил бы Сенату заняться рассмотрением вопроса о возможном суде над президентом. Обвинение также даёт возможность помешать Дональду Трампу в его возможной попытке вновь занять должность в 2024 году.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+22 850 / сут.
Умерли
63 370+566 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+28 658 / сут.
- В Еврокомиссии осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях
- Температурный рекорд был зафиксирован в среду в Сочи
- Уголовное дело возбуждено после массового отравления в Дагестане
- Мишустин поздравил работников СМИ с Днём российской печати
- Назван самый комфортный в мире город для жизни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru