В Еврокомиссии осудили блокировку аккаунтов Трампа в соцсетях

Заместитель главы Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что способность корпораций, владеющих социальными сетями, на основании неясных критериев "заставить замолчать" президента США может угрожать свободе слова, сообщает РИА Новости.

Ранее Twitter и Facebook заявили о бессрочном замораживании аккаунтов Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Также и YouTube заявил о блокировке его аккаунта на неделю, сообщает телеканал «360».

Митинг в поддержку Трампа 6 февраля в Вашингтоне перерос в беспорядки и закончился штурмом здания конгресса США. Тогда погибли пять человек, в том числе полицейский. Дональд Трамп сначала одобрил действия погромщиков, однако затем опубликовал видеозапись с осуждением насилия.