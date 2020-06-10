В Эстонии заявили, что российский самолет нарушил воздушное пространство
Эстонские военные заявили о нарушении российским самолетом TU 204-300 воздушных границ страны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Главный штаб сил обороны.
Согласно штабу, инцидент произошел около острова Вайндлоо (Vaindloo). По данным военных самолет находился в эстонском воздушном пространстве около минуты.
Отмечается, что пилот самолета не выходил на связь с диспетчерской службой Эстонии. В связи с этим эстонский МИД вызвал российского посла и вручил ему ноту протеста.
Это первый случай нарушения воздушного пространства Эстонии в текущем году, пишет агентство.
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