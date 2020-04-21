Учебник в Эстонии отзывают из-за российского Крыма на карте
Министерство образования и науки Эстонии приняло решение отозвать из обращения учебник английского языка, в котором Крым обозначен как часть территории Российской Федерации.
По этому поводу Конгресс украинцев обратился с письмом в Минобразования балтийской республики с требованием исправить ситуацию. Теперь издательство Studium обязали переделать карту мира в учебнике, выпущенным два года назад, отмечает агентство КИА.
Глава издательства пояснил, что опубликованную карту для публикации нашли в Wikimedia. Учебники распространили по более чем 200 школам Эстонии. Всё это время карта всех устраивала. Киев не признаёт референдум в Крыму и воссоединение полуострова с Россией после государственного переворота в Киеве.
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