В Эстонии сделают платной отправку посылок с гумпомощью на Украину
Эстония начнет взимать плату за отправку посылок с гуманитарной помощью на Украину от частного лица частным лицам. Об этом сообщает государственная почтовая компания Omniva.
Как отметили в организации, с начала марта граждане бесплатно отправили украинскому населению более 70 тысяч килограммов гуманитарной помощи.
«Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт, отправка посылок с 1 сентября будет стоить 90 центов за килограмм», — сообщила глава отдела обслуживания международных посылок и писем Марита Мяги.
По словам представительницы Omniva, новая цена намного ниже обычной стоимости отправки международной посылки и позволит покрывать прежде всего транспортные расходы. Мяги отметила, что все сложнее «находить такие транспортные предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по доставке посылок в государство, где действует режим военного положения»; в связи с этим расходы на доставку гумпомощи увеличились в несколько раз.
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