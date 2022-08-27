Как отметили в организации, с начала марта граждане бесплатно отправили украинскому населению более 70 тысяч килограммов гуманитарной помощи.

«Учитывая рост объемов посылок и транспортных расходов, а также растягивающийся временной горизонт, отправка посылок с 1 сентября будет стоить 90 центов за килограмм», — сообщила глава отдела обслуживания международных посылок и писем Марита Мяги.

По словам представительницы Omniva, новая цена намного ниже обычной стоимости отправки международной посылки и позволит покрывать прежде всего транспортные расходы. Мяги отметила, что все сложнее «находить такие транспортные предприятия, которые готовы брать на себя ответственность по доставке посылок в государство, где действует режим военного положения»; в связи с этим расходы на доставку гумпомощи увеличились в несколько раз.

