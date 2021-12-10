В Эстонии рассказали об обещании Байдена помочь восточному флангу НАТО

Как отметил эстонский лидер, его американский коллега заявил о возможности ответа на любой шаг России.

«Есть экономические, финансовые рычаги, если нужно, то и военные. Если потребуется, то в государствах разместят дополнительные войска НАТО. И то, где разместят войска, будет решением стран НАТО», — заявил Карис, добавив, что конкретные сроки, «разумеется», не указывались.

Кроме того, по словам эстонского президента, Байден пообещал принимать сообща все решения относительно безопасности НАТО, в том числе, касающиеся Украины. Также Карис рассказал, что президент США назвал своим священным долгом пятую статью устава Североатлантического альянса, которая предусматривает оказание помощи, в том числе применение вооруженной силы, в случае нападения на одну или несколько стран НАТО.

