Литовский депутат Лопата предложил переименовать Россию в Московию
Депутаты сейма Литвы хотят переименовать Россию в Московию, заявила председатель Комитета будущего в праламенте страны Раймундас Лопата. Ее слова приводит ТАСС.
Литва также планирует предложить проделать то же самое с названием страны и западным странам.
Комитет будущего решил «с учетом исторического контекста Великого княжества Литовского» обсудить, какое название подходит России больше - нынешнее или Московия. Результаты обсуждения будут направлены литовскому правительству и европейским странам.
Ранее власти Польши переименовали Калининград в Крулевец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru