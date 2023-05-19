Литовский депутат Лопата предложил переименовать Россию в Московию

Депутаты сейма Литвы хотят переименовать Россию в Московию, заявила председатель Комитета будущего в праламенте страны Раймундас Лопата. Ее слова приводит ТАСС.

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Литва также планирует предложить проделать то же самое с названием страны и западным странам.

Комитет будущего решил «с учетом исторического контекста Великого княжества Литовского» обсудить, какое название подходит России больше - нынешнее или Московия. Результаты обсуждения будут направлены литовскому правительству и европейским странам.

Ранее власти Польши переименовали Калининград в Крулевец, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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