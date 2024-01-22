В Эстонии почти десять тысяч учителей вышли на забастовку

Уточняется, что к ним примкнут и воспитатели детских садов. В знак солидарности они присоединятся к преподавателям в среду, 24 января.

В общей сложности в акции примут участие 330 школ и 9471 учитель, их требование - установить минимальную зарплату в размере 1950 евро. (187 тысяч рублей по нынешнему курсу).

