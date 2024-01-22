В Эстонии почти десять тысяч учителей вышли на забастовку

В Эстонии началась бессрочная забастовка учителей, в общей сложности на улицу выйдут почти 10 тысяч специалистов с требованием повысить зарплату. Об этом говорится на официальном сайте профсоюза работников образования страны.

Полицейские Парижа вышли на протест с требованием повышения зарплат

Уточняется, что к ним примкнут и воспитатели детских садов. В знак солидарности они присоединятся к преподавателям в среду, 24 января.

В общей сложности в акции примут участие 330 школ и 9471 учитель, их требование - установить минимальную зарплату в размере 1950 евро. (187 тысяч рублей по нынешнему курсу).

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ЭстонияУчительЗабастовка

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