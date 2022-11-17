В Эстонии отклонили законопроект о запрете русского языка в общественном пространстве

Парламент Эстонии принял решение отклонить законопроект, запрещающий использование русского языка в общественном пространстве. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инициатива об использовании только государственного языка принадлежала консервативной народной партии. К эстонскому тексту было разрешено добавлять перевод на иностранный язык, «но не на русском языке».

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Поправки в законы «О языке», «Об услугах средств массовой информации», «О рекламе» планировалось включить в Уголовный кодекс и другие законодательные акты.

«Позорно уже то, что в парламенте государства — члена ЕС приходится обсуждать исключение одного языка из использования в публичном пространстве», - сказал депутат Эдуард Одинец.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России и признали российский режим террористическим. Такое решение было единогласно принято 88 депутатами местного парламента.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Русский ЯзыкЗапретЭстония
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