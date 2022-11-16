Депутаты в Чехии приняли постановление о «террористическом режиме» в России
Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление, в котором признала «террористическим нынешний российский режим», сообщает Novinky.cz.
«В соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы [Палата депутатов] характеризует нынешний российский [политический] режим как террористический», — говорится в документе.
Парламентарии осудили удары России по объектам на Украине, отказавшись наряду с этим отказались признать итоги референдумов о присоединении четырех областей к РФ.
Ранее власти Эстонии осудили вхождение новых территорий в состав России и признали российский режим террористическим.
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