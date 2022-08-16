В Эстонии объяснили закрытие границы с РФ в Нарве
Начальник нарвского отделения полиции Нарвы Индрек Пюви заявил, что закрытие границы с Россией связано с мерами безопасности при демонтаже советских памятников, в том числе Т-34 в Нарве, сообщает РБК.
По его словам, движение для автомобилей и людей будет открыто «когда перенос памятников будет безопасно завершён».
«Местным жителям, желающим пешком пересечь границу, мы советуем воспользоваться пограничным пунктом Нарва-2, в районе Креэнхольми», - добавил Пюви.
Ранее мэр Нарвы Катри Райк заявила об отказе выдвинуть свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии в марте 2023 года из-за решения властей о демонтаже танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в городе, сообщает RT.
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