В Эстонии объяснили закрытие границы с РФ в Нарве

По его словам, движение для автомобилей и людей будет открыто «когда перенос памятников будет безопасно завершён».

«Местным жителям, желающим пешком пересечь границу, мы советуем воспользоваться пограничным пунктом Нарва-2, в районе Креэнхольми», - добавил Пюви.

Ранее мэр Нарвы Катри Райк заявила об отказе выдвинуть свою кандидатуру на выборах в парламент Эстонии в марте 2023 года из-за решения властей о демонтаже танка-памятника Т-34 и других советских мемориалов в городе, сообщает RT.

