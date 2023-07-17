В Эстонии анонсировали отключение Прибалтики от российской энергосистемы

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что страны Прибалтики намерены отключиться от российской энергетической системы. Ее цитирует агентство Reuters.

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По ее словам, Эстония, Латвия и Литва отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года. Каллас отметила, что Вильнюс хочет отключиться быстрее, однако это нанесло бы ущерб интересам Таллина.

Глава оператора электросетей Litgrid Рокас Масюлис заявил, что страны Прибалтики не должны «сотрудничать с агрессором».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил США и страны Прибалтики с дворовыми хулиганами, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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