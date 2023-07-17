По ее словам, Эстония, Латвия и Литва отключатся от российской энергосистемы в начале 2025 года. Каллас отметила, что Вильнюс хочет отключиться быстрее, однако это нанесло бы ущерб интересам Таллина.

Глава оператора электросетей Litgrid Рокас Масюлис заявил, что страны Прибалтики не должны «сотрудничать с агрессором».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил США и страны Прибалтики с дворовыми хулиганами, сообщает «Радиоточка НСН».

