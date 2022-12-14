В ЕС предварительно согласовали безвизовый режим для Косово

В ЕС предварительно согласовали введение безвизового режима для непризнанного Косово, сообщили в ЕП.

Уточняется, что речь идет о Шенгенской зоне и краткосрочных визах -пребывание в Шенгенской зоне - до 90 дней.

Теперь решение должны отдельно согласовать Европарламент и страны ЕС.

Власти самопровозглашенного Косово подписали заявку на вступление в ЕС

Накануне президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи, премьер Альбин Курти и спикер парламента Глаук Конюфца подписали в заявку на вступление в ЕС. Сообщается, что заявка будет передана в Брюссель уже завтра.

Османи отметила, что этот день является историческим и назвала самопровозглашенное Косово страной политического плюрализма и свободной рыночной экономики, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:КосовоЕвросоюз
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